Must read: Laat dat dividend maar komen

Plus: Het gaat goed met NL, maar ..., inflatieverrassing nadert, 40 jaar optiebeurs, Saoedi-Arabië nu ook lid EM en méér.

De blijvende outperformance van factoren is niet zeker

Factorbeleggen is profiteren van marktafwijkingen. Maar wat als deze straks niet meer bestaan, vraagt Joe Wiggins van Aberdeen Standard Investments zich af. Hoe kom je daar tijdig achter?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De achterstand van de passieve index loopt verder op.

Rendement IEX Fonds 40: -2,32% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,70% (ytd)

Laat dat dividend maar komen

Dit zijn de aantrekkelijkste dividendaandelenvolgens de Ultimate Stock Pickers, een select groepje van 26 toonaangevende fondsmanagers met verstand van dividend beleggen.

Het gaat goed met Nederland en de banken

DNB analyseert de positieve economische stand van zaken en constateert verheugd dat de banken er prima bij liggen.

Economische groei is nu op het hoogste niveau in 10 jaar. Export, investeringen en consumptie dragen bij aan de groei. De belangrijkste dossiers en hervormingen #Jaarverslag2017 https://t.co/aUEGS3Xe3x pic.twitter.com/a75utbiqbr — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) 29 maart 2018

Maar ....

Nederland én Europa moeten goede tijden aangrijpen om de broodnodige hervormingen door te voeren. Knot: "De feiten stemmen niet tevreden."

Nederland en Europa moeten de goede tijden aangrijpen om broodnodige hervormingen door te voeren, zegt Klaas Knot. ‘Dit zijn gemiste kansen’ https://t.co/XTbsiXmZp2 pic.twitter.com/2rATWotjR7 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 29 maart 2018

Financiële onbezorgdheid belangrijker voor geluk dan veel vrienden

Dit is een van de opvallendste conclusies uit de eerste Barometer Financiële Onbezorgdheid van de Volksbank.

Bloomberg rekent op spoedige Europese inflatieverrassing

Inflation could give ECB summer surprise with rate exceeding 2% https://t.co/DfF7OmVIkC pic.twitter.com/nIj7l866BD — Bloomberg (@business) 29 maart 2018

Hiep hiep hoera, de optiebeurs bestaat (bijna) 40 jaar

Veertig jaar geleden, op 4 april 1978, begon in Amsterdam de optiehandel in de Beurs van Berlage. In 2002 werd de vloerhandel met druk gebarende en schreeuwende handelaren vervangen door schermenhandel. Ondanks de komst van concurrerende producten, zijn opties nog altijd populair onder Nederlandse particuliere beleggers, noteert DFT.

Nieuw! Saoedi-Arabië is een opkomende markten geworden