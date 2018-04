Must read: Iedereen doet aan TA

Must read

Plus: Intelligente elektriciteit, Amundi positief over Rusland, China waarschuwt, verzekeraars beleggen duurzamer en meer.

Intelligente energie gaat verder dan zonnepanelen

Thiemo Lang, beheerder van het RobecoSAM Smart Energy Fund, ziet de inzet van intelligente elektriciteit als cruciaal in de transitie van traditionele naar alternatieve energieën. "Daar komt meer kijken dan alleen een paar zonnepanelen op het dak."

Amundi positief over Russische obligaties

Ook de nieuwste diplomatieke rel tussen Rusland en het westen heeft geen effect op het Ruslandadvies van Amundi AM. De Franse vermogensbeheerder blijft, net als vele andere assetmanagers, positief over Rusland.

Marktonrust maakt beleggers blijkbaar hebberig

In maart is het wereldwijde beleggingsvertrouwen gestegen. De aandelen-sell off van eind februari werd blijkbaar als een koopkans beoordeeld. Komen beleggers van een koude kermis thuis?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -2,21% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,22% (ytd)

Laat het dividend maar komen

Dit zijn de aantrekkelijkste dividendaandelen volgens de Ultimate Stock Pickers, 26 toonaangevende fondsmanagers.

China waarschuwt VS: verspreid geen protectionismevirus

China waarschuwt de Verenigde Staten om niet de doos van Pandora te openen. Hier het originele Engelstalige verhaal van Reuters. Hier de korte Nederlandse vertaling van RTLZ.

Onderwijl gaat de goudprijs stilletjes omhoog

Gold is forging its best run since 2011 https://t.co/L0Mxljw81H pic.twitter.com/B4hIyMldc3 — Bloomberg (@business) 29 maart 2018

Iedereen doet aan TA

Ook de fundamentele beleggers. Aldus Joshua Brown van The Reformed Broker.

Verzekeraars beleggen duurzamer, behalve die ene

Zes van de zeven grootste verzekeringsgroepen verbeterden in het afgelopen jaar het maatschappelijk beleid voor hun beleggingen op een flink aantal thema’s. Alleen Aegon wist zijn beleggingsbeleid opnieuw nauwelijks te verduurzamen. Dit blijkt uit een update van het doorlopende beleidsonderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer die vandaag is verschenen.

Op naar de 300.000 dollar

Ronnie Moas, oprichter en directeur van het Amerikaanse Standpoint Research, gelooft in wederopstanding van bitcoin. De markt denkt daar vandaag anders over.

Water is een belangrijk beleggingsthema

Cape Town’s crisis shows us the real cost of #water https://t.co/DrX648svZq pic.twitter.com/awyjqPtgsv — World Economic Forum (@wef) 29 maart 2018

In Texas daalt de bodem ook