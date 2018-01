Must read: Fed stuwt aandelenkoersen

Must read

Hoe diep kan de dollar nog vallen?

Niets zo lastig als het voorspellen van de valutamarkt. "De consensusverwachting komt nooit uit." Toch wagen de specialisten van Robeco, ABN Amro en Kempen het erop. Waar ligt de bodem van de dollar?

Zen en de kunst van het beleggen

In de door harde cijfers gedomineerde beleggerswereld rust nog altijd een zeker taboe op mediteren. Onterecht, vindt Jason Voss van het CFA Institute.

Belastingverlaging helpt Amerikaanse economie niet

De Amerikaanse belastingverlaging zal nauwelijks voor economische groei zorgen. Sterker, het overheidstekort loopt extra op, terwijl delen van de huizenmarkt dreigen te stagneren. Dat blijkt uit een kritische analyse van kredietbureau Moody's.

Actief versus passief: de tussenstand

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,89% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,18% (ytd)

Koopsignaal wereldwijde aandelen en grondstoffen

Engelstalige column van Jeroen Blokland van Robeco: als de Fed de rente verhoogt (zoals nu het geval is), dan is het verstandig wereldwijde aandelen en grondstoffen te kopen, zo wijst de geschiedenis uit.

Energieslurper India

Nog even en India verbuikt meer energie dan China. Daarvan is 20% duurzaam. Dat is niet genoeg om de opwarming tegen te houden.

Winstmachine SNB

Opwerkelijk, de meest winstgevende bank van Zwitserland is de centrale bank. En het leuke is: je kunt in SNB beleggen.

Last Year The SNB Earned 32 Times More Than The 85 Swiss Private Banks https://t.co/q4tYZELt3i — zerohedge (@zerohedge) 28 januari 2018

Het weekend van Klaas

Terwijl Draghi nog geen datum wil noemen wanneer de ECB zal stoppen met het opkopen van obligaties wil onze eigen Klaas Knot dat de ECB direct na september, als het huidige opkoopprogramma afloopt, stopt met QE.

Dezelfde Knot vindt overigens ook dat Nederlandse burgers, bedrijven en overheid meer buffers moeten aanleggen om de komende crisis beter op te kunnen vangen. Telegraaf, kom er nogmaals maar in.

Uniek! Overal hoogconjunctuur

For the first time since the financial crisis a decade ago, all of the world’s major economies are growing.https://t.co/gsVJHxs7WX



By @petersgoodman pic.twitter.com/lffA9kbihj — Michael Batnick (@michaelbatnick) 28 januari 2018

Ai, hedgefondsen boeken weer inflow

De rendementen vallen tegen maar over inflow hebben hedgefondsen geen klagen.

Grote inflow in hedge funds in 2017. U$ 30 mld. Volgens Bloomberg is dat een slecht teken. Het jaar daarop volgend is meestal slecht. Maar statisch wel erg weinig data. pic.twitter.com/qaHr1b9WvX — Corne van Zeijl (@beursanalist) 29 januari 2018

"There is a realistic risk of total loss"

CIO Markus Müller van Deutsche Bank Wealth Management gelooft niet in crypovaluta. De enorme volatiliteit, prijsmanipulatie en datadiefstel zijn volgens hem redenen om niet in deze valuta te beleggen.