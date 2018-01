Must read: Rendement hedgefondsen valt tegen

Must read

En: altijd oppassen voor nepnieuws, ondertussen in Davos en de hacker is gehackt.

"Zolang de muziek draait, blijven beleggers dansen"

Maar beleggers hebben ook geen keus, ze moeten blijven beleggen, sparen is uitgesloten. Het feestje blijft nog wel even doorgaan, aldus econoom Sony Kapoor. Maar vooral Italianen moeten opletten.

Carmingnac: Vooral in Zuid-Europese staatsobligaties

Wat gaan de nieuwe fondsmanagers in de IEXFonds 40 doen in 2018 om te laten zien dat ze een bovengemiddeld rendement kunnen maken? Fondsmanager Charles Zerah van het Unconstrained Global Bond Fund van Carmignac ziet vooral waarde in perifere staatsobligaties.

Actief versus passief: de tussenstand

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,89% (drie maanden)

Rendement Index 20+: +1,41% (drie maanden)

Tegenvallend rendement hedgefondsen

BNR: De avonturiers van de hedgefondsen hadden het zwaar in 2017; de rendementen bleven achter bij die van de beurs. Mark Baak van Privium Fund Management vertelt waarom.

Achter slot en grendel

This bunker in the Swiss mountains is keeping bitcoin safe https://t.co/lwQejxNsoH pic.twitter.com/OJpE9y2Q3I — World Economic Forum (@wef) 26 januari 2018

Nepnieuws

De AFM heeft vorig jaar voor vijftien boilerrooms gewaarschuwd. Opvallend is dat boilerrooms steeds vaker nepnieuws publiceren via social media en dat deze berichten worden overgenomen door nieuwsdiensten. Hierdoor lijkt het allemaal betrouwbaar en legitiem. Hier leest u meer.

Mismatch

ICYMI! There’s a pretty significant mismatch between #ECB policy & interest rates and economic reality! pic.twitter.com/P5BTBwcALr — jeroen blokland (@jsblokland) 25 januari 2018

Verband gelegd

In Nederland hangt de consumptie sterk samen met de huizenprijs.

Jack Ma (Alibaba) in Davos

Jack Ma: "Learn from the mistakes of other people." #wef18 pic.twitter.com/1sEql8FzXu — World Economic Forum (@wef) 26 januari 2018

Het één is het ander niet

Het verschil tussen vermogensbeheer en financieel advies.

De hacker gehackt

Nieuwsuur: De Nederlandse inlichtingendiensten hebben een belangrijke rol gespeeld bij het FBI-onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. De inlichtingendiensten AIVD en de MIVD gaven de Amerikanen cruciale informatie door die zij hadden onderschept bij de Russische hackgroep Cozy Bear. (...) Ze zagen hoe de Russen onder meer binnendrongen bij het Witte Huis, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de DNC, het dagelijks bestuur van de Democratische Partij.