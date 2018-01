Must read: Beleggen is niet gamen

Must read

Plus: ontwrichtende ETF's, het provisieverbod is effectief, cryptovaluta niet decentraal, rijker met Chinese schuld en meer.

De ETP Goed Nieuws Show

2017 was in vele opzichten een uitzonderlijk jaar voor de wereldwijde handel in passieve beleggingsproducten. Het regende records.

Ontwrichtende ETF's

Gisteren lanceerde ETF Securities drie nieuwe ETF's. Het ene product is nog modieuzer dan het andere. Er wordt belegd in elektriciteitsopslag, e-commerce en geneesmiddelen tegen zeldzame ziektes.

Een beurscrash heeft geen aanleiding nodig

Luchtbellen op aandelenmarkten klappen op een gegeven moment. De aanleiding wordt later wel bedacht. Aldus Robert Shiller, die de huidige aandelenwaarderingen alleen eerder terugzag in 1929 en 2000.

Actief versus passief: de tussenstand

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,50% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,18% (ytd)

Beleggen is geen spelletje

De AFM is dit jaar gestart met nieuwe initiatieven om beleggers beter te beschermen tegen malafide praktijken en marktmisbruik. Eén van de zaken waar de AFM aandacht aan besteedt is de gamification van financiële producten. Hierbij worden risicovolle beleggingsproducten met behulp van agressieve marketingtechnieken uit de online gaming- en kansspelindustrie op de markt gebracht. Beleggen lijkt zo steeds meer op gamen, en dat is gevaarlijk. Hier leest u meer over wat de AFM van plan is.

In De Volkskrant vandaag een interview met AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven, waarin zij pleit voor een verbod op binaire opties. De handel in cryptovaluta baart haar grote zorgen.

Provisieverbod is effectief

Dat schrijft minister Hoekstra vandaag aan de Tweede Kamer: "Het provisieverbod heeft een einde gemaakt aan situaties waarbij financieel adviseurs hun klant richting een product of aanbieder stuurden waar ze zelf de hoogste provisie kregen. Het belang van de klant staat nu meer voorop." Bij zijn brief sluit hij twee onderzoeken bij die het provisieverbod hebben geëvalueerd.



Personeelstekort wordt een probleem

Hoogconjunctuur stuwt dienstensector. Weinig belemmeringen, maar personeelstekort wordt steeds meer gevoeld. Over de gehele breedte ziet de sector omzetgroei: https://t.co/s7tiSFzlIc pic.twitter.com/XZXnFTIwAI — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 23 januari 2018

Rijker met Chinese schuld

De Chinese obligatiemarkt is interessant voor de toekomst, zegt Robert van den Oever van Morningstar. Waarom?

Cryptovaluta weinig decentraal

RTL Z: Slechts een beperkt aantal beurzen, miners en programmeurs maakt volgens ING-econoom Teunis Brosens de dienst uit, zo stelt hij in een analyse. Vandaag zet hij deze analyse uiteen tijdens een openbaar rondetafelgesprek over cryptovaluta en ICO's in de Tweede Kamer.

De grote huizenmarkt