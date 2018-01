Must read: Dat was de eurostijging

Must read

Plus: De tomeloze ambitie van ING private Banking, hackers azen op uw crypo's, Amerikaanse 10-jaars is uitgestegen en meer.

De grote ambitie van ING Private Banking

ING private Banking werd vorig jaar drie maal verkozen tot de beste van het land. De private bank wint flink marktaandeel. Geen toeval. Met de keuze van Ruud van Dusschoten als nieuwe directeur werd drie jaar geleden ook een ambitieus plan opgesteld.

Wie durft nog obligaties te kopen?

Terugtrekkende centrale banken en hogere inflatieverwachtingen maken het weinig aantrekkelijk om obligaties te kopen. Toch is er van een kopersstaking in de obligatiemarkt geen sprake. Wat is daarvan de reden? Een rondje langs verschillende obligatiespecialisten.

Hackers azen op uw cryptomunten

Cryptovaluta's blijken niet veilig. Hackers hebben inmiddels al 1,2 miljard dollar aan bitcoins en ethers geroofd. "14% van de handel is besmet." Vooral softwarebeveiligers profiteren.

Actief versus passief: de tussenstand

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs in 2018: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,74% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,51% (ytd)

Investeringen in zon en wind

Maar hoe groen is Shell eigenlijk?

Dat was de eurostijging?

Han de Jong van ABN Amro: de euro kan weer dalen als de ECB z'n royale gedbeleid slechts een beetje aanpast. Donderdag weten we meer. Ook gaat De Jong in op de (non)betekenis van de Amerikaanse shutdown.

#ECB to end QE by Dec but should do so sooner, economists say, citing a solid and synchronized growth outlook for the currency bloc. https://t.co/vEUs45jJVn pic.twitter.com/ZwzPH5RM2U — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 22 januari 2018

Dat was de stijging van de Amerikaanse tienjaars

Nee, de Amerikaanse tienjaars gaat niet naar 3% einde dit jaar, aldus Bloomberg dat op basis van gesprekken met experts met 8 argumenten aan komt zetten. Ook Lukas Daalder van Robeco heeft er een mening over.

Hoezo overspannen huizenmarkt

De top van de Nederlandse woningmarkt lag in 2008 hoger (behalve in Amsterdam waarschijnlijk).

De #woningmarkt in 2 grafieken. Nog 3,3% naar de top uit 2008. Inflatiegecorrigeerd nog 15,2% van de top. Aantal transacties in 2018 bijna 242.000. https://t.co/ABBuMs3FpE pic.twitter.com/yOx01c2B9p — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 22 januari 2018

Nieuwe crisis op komst?

De Volkskrant: Verliezen op Amerikaanse creditcardleningen stegen in 2017 met 20 procent.

De beste obligatiefondsen van 2017

Morningstar: Het afdekken van de dollar maakte het grote verschil. Beleggen in obligaties kent immers niet alleen een renterisico maar ook een valutarisico. Dat laatste wil nog wel eens zwaarder wegen.

Wij zullen doorgaan

Britten zien Brexit al lang niet meer zitten, maar gaan toch door met het uitstapproces.