Must read: Meer regels voor bitcoin

Plus: Fusie VBA en CFA, VS niet klaar voor recessie, betere bescherming voor beleggers, Nederlandse fintech bloeit en méér.

Jong en oud samen verder

De beroepsorganisaties VBA Beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands zijn 1 januari officieel gefuseerd. Het ging niet zonder slag of stoot. Voorzitters Alfred Slager (VBA) en Jacco Heemskerk (CFA) over het hoe en waarom.

Aandelen VS zijn perfect geprijsd

Aldus portfoliomanager Greg Johnson van Capital Group. Maar dan moet er wel niks tegenvallen.

Beleggen met impact

RobecoSAM is vorige maand gestart met het Global Sustainable Impact Equities-fonds.

VS niet klaar voor recessie

Het valt te hopen dat VS niet snel in een recessie vervallen, want dan is er weinig wat de FED en de regering kunnen doen om de Amerikaanse economie weer op gang te helpen.

Actief versus passief: de tussenstand

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs in 2018: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,80% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,61% (ytd)

Bitcoin-regels

Duitsland en Frankrijk willen tijdens de G20-top in maart gezamenlijk voorstellen doen voor regelgeving rondom cryptovaluta, meldt Reuters. "We hebben de verantwoordelijkheid naar onze burgers toe om de risico's goed uit te leggen èn te beperken", vinden Bruno le Maire - minister van Financiën in Frankrijk - en zijn Duitse collega Peter Altmaier.

Newton trapte er ook in

Wat Isaac Newton ons leert over bitcoin, volgens IT-ondernemer en ex-schaatser Ben van der Burg.



Luie Duitsers



Makes you think chart! Germans work almost 40% less hours than Mexicans per year! via @wef pic.twitter.com/bILzq0lw6Z — jeroen blokland (@jsblokland) 18 januari 2018

Betere bescherming voor beleggers

Europese toezichthouder ESMA stelt maatregelen voor die retailbeleggers beter beschermen tegen risicovolle beleggingen, zoals binaire opties en bepaalde CFD's. Marktpartijen en andere belanghebbenden kunnen tot en met 5 februari reageren op de voorgestelde maatregelen. Hier leest u meer.

De QUINCY100

Een interview op ETF.com met producer en muzikant Quincy Jones over de Quincy Jones Streaming Music, Media & Entertainment Index, kortweg de QUINCY100.

Nederlandse fintech bloeit

Steeds meer nieuwe partijen komen erbij. Steeds meer partijen worden opgeslokt door grote financiële instellingen. Hier vindt u het verhaal.

Aan de winstcijfers zal het niet liggen

Vermogen uit eigen stenen

Een eigen huis wordt, samen met vermogen uit sparen en beleggen, weleens de vierde pijler van ons pensioen genoemd. Pensioengeld uit stenen halen kan op deze manieren.