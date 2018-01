Must read: Gevolgen van Brexit

Tijd voor iets nieuws

Een standaardportefeuille met aandelen (60%) en obligaties (40%) lijkt zijn beste tijd te hebben gehad.

Euforie!

Optimisme is het overheersende sentiment op de aandelenmarkten. Dat is niet gek, want afgezien van de hoge waardering, staan alle seinen op groen, constateert ook Callum Thomas van Topdown Charts. Als dat maar goed gaat.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,58% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,50% (ytd)

Rekening houden met het ergste

Als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Europese Unie verlaat, leidt dat tot een hoge kostenpost voor Nederlandse bedrijven die met het land handelen, blijkt uit onderzoek van KPMG. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met 387 tot 627 miljoen euro zullen toenemen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen. Volgens BNR houdt het ministerie van Economische Zaken rekening met het meest nadelige scenario.

Belangenverstrengeling?

Mario Draghi ligt onder vuur vanwege zijn lidmaatschap aan Group of 30, schrijft BNR. De groep wordt gezien als de Bilderberg groep van de financiële wereld. Europarlementariër Paul Tang wil meer transparantie: "ECB moet de schijn van belangenverstrengeling voorkomen."

Bubbels!

Interesting to notice that this time a lot of mainstream analysts, economists and journalists are calling the end of the #bitcoin bubble. But these corrections have happened time and time again! ht @paulusa59 pic.twitter.com/dtCMRO5xBL