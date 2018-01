Must read: MiFID II verstikt consument

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +3,97% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +3,70% (3 maanden)

Wel of geen bubbel huizenmarkt?

Is er nu wel of geen bubbel op de #woningmarkt ? Veel consumenten denken van wel. Dit is hoe wij er over denken: https://t.co/vwhCX7N7a6 #ING #huizenmarkt @sennejanssen pic.twitter.com/zWrpECCAlC

Volgens Bill Miller kan de markt wel eens 30% corrigeren





Bill Miller: Here's how the market can go higher from here from CNBC.

MiFID II verstikt consument

Geloof bearish obligatiefondsmanagers niet altijd

"Do you think Gross and Gundlach still have some selling to do? Not a chance. If anything, they are leaning short duration (at least versus their benchmark) and talking their book."

Spanje gaat als een raket

#EUROBOOM! #Spain's industrial production rose 4.2% YoY in November, it has not been negative since October 2013. pic.twitter.com/VP8ieu3Qvl