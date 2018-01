Must read: Zwitserse centrale bank boekt superwinst

Must read

Meest winstgevend over 2017? De centrale bank in Zwitserland. Plus AFM moet duidelijker zijn en Italië kan niet uit de euro.

MiFID II dwingt fondshuizen tot keuzes

Wat zijn de goede voornemens van de Europese fondsenindustrie in het MiFID II-tijdperk? Detlef Glow van Lipper geeft een paar voorzetjes.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +3,34% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +3,42% (3 maanden)

AFM moet duidelijker zijn

Advocaat 't Hart bij BNR: AFM moet duidelijker zijn over aanbevelingen. https://t.co/eqU2gQ6lSJ #BNR — Wilte Zijlstra (@wilte) 9 januari 2018

Boren buiten VS lastiger

Big oil finds hurdles buried in Trump’s ‘America-first’ tax plan, especially if they drill abroad https://t.co/FyqwAvYMe7 pic.twitter.com/4towBCdPwI — Bloomberg (@business) 8 januari 2018

Zwitserse centrale bank boekt monsterwinst

Welk bedrijf behaalde in 2017 meer winst dan Apple in zijn recordjaar 2015? Op een trotse derde plaats achter Vodafone in 2014, na de verkoop van het aandeel in Verizon Wireless, en de Amerikaanse hypotheekopkoper Fannie Mae in 2013? Het is de Zwitserse centrale bank.

Italië kan niet uit de euro

Berlusconi says Italy cannot leave euro, Northern League agrees https://t.co/wvPeUBdCyw pic.twitter.com/an3Lr4KdJz — Reuters Top News (@Reuters) 9 januari 2018

Topaandelen wegen niet zo heel zwaar

Historisch gezien is de S&P 500 niet zo geconcentreerd als het lijkt. Kijk maar naar Apple.

Allemaal aan het werk

Eurozone #unemployment fell to 8.7% in November, the lowest rate in eight years! pic.twitter.com/cT30kxYcON — jeroen blokland (@jsblokland) 9 januari 2018

De fout die cryptobeleggers maken

Ja, blockchain is een revolutionaire uitvinding, maar dat betekent niet dat cryptomunten dat ook zijn.

Optimisme duurt maar voort