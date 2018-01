Must read: Hedgefondsen blijven achter

Must read

Jeremy Grantham begint 2018 met een forse waarschuwing

Waardebelegger Jeremy Grantham van GMO stuurt een serieuze waarschuwing de wereld in. Zijn boodschap: We zitten in de eindfase van de beursbubbel en alleen aandelen opkomende markten kunnen beleggers (nog enigszins) redden. Een must read voor iedereen die in bubbelvorming is geïnteresseerd en veel aandelengeld heeft te verliezen.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,76% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +2,38% (3 maanden)

2017 in heel veel economische grafieken

Het laat zien waarom de beurzen nu in een feeststemming zijn.

Dure fondsen

Hedgefondsen, gespecialiseerd in aandelenstrategieën, bleven (ook) in 2017 flink achter met een gemiddeld rendement (in dollars) van +5,8% tegen 20% voor de markt.

Inmiddels zitten ze vol in Europese aandelen. Contra-indicator?

Oops! Hedge funds go all-in on the #Euro. Have increased their bullish bets by almost 39% from 92,148 to 127,868 net long positions, A FRESH HISTORIC HIGH. pic.twitter.com/jvEYFbo9an — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 6 januari 2018

Onderwijl rijst wereldwijde schuld de pan uit

ICYMI: Our latest Global Debt Monitor finds global debt soaring to over $230 trillion in Q3 2017--$16 trillion higher than its end-2016 level. pic.twitter.com/f4TihYJtEA — IIF (@IIF) 5 januari 2018

Waarom is de volatiliteit zo laag?

Chris Hausman van Swan Global Investments legt uit.

De markt van cryptovaluta's wordt serieus groot

There we go again! The total market cap of all #cryptocurrencies just passed the USD 800 billion threshold. How much longer until USD 1 trillion? pic.twitter.com/Mu8JjN77Ka — jeroen blokland (@jsblokland) 6 januari 2018

AFM geeft slechte voorbeeld

AFM houdt zich opnieuw niet aan eigen begroting: De AFM heeft in 2017 € 3,9 mln meer kosten gemaakt dan begroot. Dit blijkt uit een brief die minister Hoekstra (Financië) kort voor het huidige Kerstreces stuurde aan de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra… https://t.co/6Z1H0TuBXW pic.twitter.com/NiZGiwYoix — AM (@AMweb_nl) 5 januari 2018

Hypotheekrente ongezond laag

De huidige Nederlandse woningmarktgekte heeft volgens Business Insider een duidelijke reden.