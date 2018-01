Must read: Wat een feest!

Must read

Beijing nieuw monetair centrum van de wereld

Bij vrijwel alles wat zich op financieel-economisch vlak in China afspeelt, en wat de aandelenmarkten wereldwijd in beweging zet, is de centrale nauw bank betrokken. Edin Mujagic: "Het maakt dus uit wie de volgende baas van de Volksbank van China wordt." Een zeer informatieve long read.

Amerika heeft een stevig schuldprobleem

De Amerikaanse schuld is te hoog. Dat maakt de economie kwetsbaar voor renteverhogingen, zegt Ray Dalio. Volgens de oprichter van Bridgewater Associates hebben de aandelenmarkten hun top bereikt.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,48% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +2,26% (3 maanden)

Buy the dip voedt recordstanden

Business Insider pakt uit over de steeds langer wordende recordreeks van de Amerikaanse aandelenbeurzen, die steeds minder dips kent. "Amerikaanse aandelen worden in de bijna negen jaar durende bullmarkt geholpen door de buy-the-dip-mentaliteit van beleggers die onmiddellijk bijkopen op momenten van zwakte."

En wie profiteren van het aandelenfeest?

The wealthiest 10% own nearly 90% of stocks, the highest such ratio since 1983 https://t.co/zIAJuP6KKX pic.twitter.com/Y4kKNIRSoo — MarketWatch (@MarketWatch) 5 januari 2018

Banken veel geld kwijt aan nieuwe privacywetgeving

Banken.nl: "De invoering van de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) in mei 2018 zal voor veel bedrijven flinke kosten met zich meebrengen. Consultantsbureau Sia Partners onderzocht de financiële effecten voor grote bedrijven en richtte zich daarbij specifiek op bedrijven met een notering aan de Londense effectenbeurs FTSE100. Gemiddeld gaat het £300 tot £450 per werknemer of £15 miljoen per bedrijf. Banken zullen het meest kwijt zijn aan het naleven van deze nieuwe privacywetten."

Ripple-bedenker rijker dan Bill Gates!?

De oprichter van de cryptomunt ripple is op papier steenrijk door de koersexplosie van de munt. In de afgelopen maand werd Ripple 1300% meer waard. "Volgens sommige berekeningen is hij zelfs rijker dan Bill Gates." Hier klopt iets niet.

Ondertussen in Japan

Het was al jaren voorspeld, maar de Nikkei is gaan vliegen.

Good #Japan morning! The #Nikkei Index rose another 0.9% today, closing at the highest level in 26 years. Japanese equities already up 4%+ this year. #GLOBALBOOM pic.twitter.com/rZhZas10MH — jeroen blokland (@jsblokland) 5 januari 2018

Wij willen gelijke betaling

Nederlandse vrouwen (en mannen natuurlijk) zijn nog niet klaar met hun strijd.

In Iceland it's now illegal to pay men and women differently https://t.co/BqiwEzDipU #gender pic.twitter.com/btnisK7EAT — World Economic Forum (@wef) 5 januari 2018

Dure stenen

ABN Amro's verwachtingen van de woningmarkt 2018 in een heldere infographic, inclusief uitleg van Henk Hofstede.