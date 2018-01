Must read: Hét thema van 2018!

Must read

Een man met een mening

Lukas Daalder werd kort voor Oudjaar door de bezoekers van IEXProfs uitgeroepen tot Dutch Investment Influential 2017. Wat wil hij zijn beleggingscollega's dit beursjaar meegeven?

De negen plagen van Mohamed El-Erian

De aandelenmarkten lieten in 2017 een indrukwekkend rendement zien. Dat was volgens Mohamed El-Erian vooral een kwestie van geluk.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de IEXFonds 40 (beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,97% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +1,07% (3 maanden)

Thema van 2018 is exit ECB

Vergeet niet de uitleg van Barry te lezen.

Top Macro Issue for 2018? ECB Exit https://t.co/TlNravdS9s pic.twitter.com/2yO5cmMz52 — Barry Ritholtz (@ritholtz) 2 januari 2018

Het wordt dringen op de beursvloer

De voortekenen wijzen volgens het NRC op een flink aantal beursgangen in 2018. Dit zijn de opvallendste en meest waarschijnlijke kandidaten.

Ripple x bitcoin

Dit waren de 10 snelst groeiende cryptomunten van 2017 https://t.co/aWAZp3pcCr pic.twitter.com/PXku2vBsrO — RTL Z (@RTLZ) 2 januari 2018

De rente- en eurovisie van ABN Amro

Ultrakort gezegd: De korte rente blijft ook in 2019 nog negatief. De lange rente blijft voorlopig laag en kan later dit jaar en in 2019 iets oplopen De euro is dit jaar vrij stabiel ten opzichte van de dollar en kan in 2019 weer wat sterker worden. Lees hier de uitleg van Nico Klene.

"Er komen spannende beursjaren"

Robert Schuckink Kool voor DFT: De komende vijf jaren beloven spannende beleggingsjaren te worden. Er zijn zoveel dingen gaande en er staat zoveel op stapel dat voor beleggers belangrijk kan zijn. Ik denk zelfs dat de komende jaren de spannendste beleggersjaren ooit worden.

Het gaat te goed met de Europese industrie

Ook de PMI was nimmer zo hoog als nu. Je vraagt je dan af waarom de ECB nog zo fors stimuleert.

The economy is so strong in Europe, factories are struggling to keep up with demand. https://t.co/ggcwuPigms pic.twitter.com/qcVwVF1Gxd — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 2 januari 2018

Olie omlaag, Europese aandelen omhoog

En 16 andere onderbouwde voorspellingen van Jeff Reeves van Marketwatch voor 2018.

Iemand in Thailand belegd?