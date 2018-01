Must read: Nieuwe politieke risico's

Must read

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de IEXFonds 40 (beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +3,26% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +1,71% (3 maanden)

Groei Chinese industrie trekt aan

China is in december harder gegroeid dan verwacht.

Euro begint jaar positief

#Euro starts in a positive mood to the new year. Jumps above $1.20 as analysts expect the common currency to rise to $1.23 by Dec. pic.twitter.com/IA5h82Hqa0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 januari 2018

Beleggers nog steeds dol op gewone ETF's

Ja, beleggers stopten vorig jaar veel geld in smart bèta-ETF's, maar gewone ETF's zijn ook nog steeds ongekend populair.

ETF's kunnen nog goedkoper

Dat is fijn voor beleggers, maar lastig voor de industrie.

Olie op 61 dollar

Oil rises toward $61 after yearly gains as U.S. drillers remain at a standstill https://t.co/ZSGTplYDkz pic.twitter.com/cKakbJvCmd — Bloomberg (@business) 2 januari 2018

Warren Buffett over bitcoin

"People are buying bitcoin because others are buying, because it is going up. It will come to a bad ending.”

Koopt Apple Netflix?

Analisten van Citi denken van wel.

Nieuw jaar, nieuwe politieke risico's

Meet the people who could shake up the political world in 2018 https://t.co/xia7GLKTCS pic.twitter.com/QTMvFQzksQ — Bloomberg (@business) 2 januari 2018

MiFID II deze week waarheid