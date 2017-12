Must read: Ook 2018 wordt goed aandelenjaar

Eerste ETF voor cryptocurrencies op komst

Het kon natuurlijk niet uitblijven. De Amerikaanse startup Biwise heeft als eerste een particulier indexfonds voor cryptomunten in de markt gezet. De volgende stap is een ETF voor het grote publiek.

Omgekeerde rentecurve voorbode van crash

Historisch gezien betekent een omgekeerde rentecurve slecht nieuws voor de economie en voor de beurs. In de VS komt dat moment angstaanjagend naderbij.

Kwestie van scherper kiezen

Charles McKenzie, hoofd obligaties van Fidelity International. "Wij denken niet dat de obligatiebullmarkt in 2018 ten einde loopt. Beleggers moeten wel voorzichtiger worden, vooral in obligaties met lagere ratings." Lees hier het hele verhaal.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de IEX Fonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's) dit beursjaar? In 2017 maken actieve managers eindelijk weer het verschil.

Rendement IEX Fonds 40: +10,24% (YTD)

Rendement Index 20+: +7,00% (YTD)

De bullmarkt voor obligaties is echt voorbij

Han Diepering van Rabobank duikt dieper in de waardering van aandelen en obligaties. Must read!

Meer dan 3 biljoen aan overnames en fusies in 2017

En 2018 dreigt een nog beter jaar te worden, aldus RTL Z.

Wanneer gaat de VIX weer omhoog?

Bloomberg doet een dappere poging de VIX-toekomst te voorspellen.

Iedereen wil dure aandelen

Amerikaanse belegger was zelden zo optimistisch, terwijl de S&P 500 niet vaak zo duur was.

Here's one indicator that the S&P 500 is at its most overbought level in 22 years https://t.co/0aOnYHI1CB pic.twitter.com/a6dE0dCODm