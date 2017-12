Must read: Wat brengt 2018?

Must read

Schrijf obligaties niet af, doemscenario's 2018, gemiste kansen 2017, quiz mee, bitcoin is FOMO, best reads van IEX Profs.

Outlook 2018: Schrijf obligaties niet af

Risky assets en bedrijfsobligaties zullen ook in 2018 goed presteren door voortzetting van gematigde, gesynchroniseerde economische groei in combinatie met lage inflatie. Dat zegt Antoine Lesné van State Street Global Advisors.

Zelfs de bears zijn bullish

Met een geweldig aandelenjaar achter de rug en prima economische vooruitzichten is er nauwelijks nog iemand die een tegenvallend beursjaar 2018 durft te voorspellen. Of houden de shortsellers zich stil?

Frankfurt niet klaar voor bankiersstroom

De verwachting is dat Brexit zeker tienduizend nieuwe banen oplevert voor de bankensector in Frankfurt. Lastig is alleen dat bankiers er niet willen wonen en dat de inwoners van Frankfurt niet op nog meer bankiers zitten te wachten.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de IEX Fonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's) dit beursjaar? 2017 gaat de geschiedenis is als een bijzonder jaar voor onze actieve fondsmanagers. Voor het eerst in jaren laten zij de index volgende ETF's ver achter zich.

Rendement IEX Fonds 40: +10,04% (YTD)

Rendement Index 20+: +6,88% (YTD)

Nederlandse economie groeit in 2018 met 3%

ING verwacht dat de Nederlandse economie het komende jaar met zo’n 3% zal blijven doorgroeien. "Terwijl consumenten hun portemonnee blijven trekken, nemen de export en overheidsuitgaven toe. Wel vormt de almaar groter wordende krapte op de arbeidsmarkt een rem op de groei. Daarnaast zullen bedrijven de komende tijd veel moeten investeren in technologie en duurzaamheid."

Warren Buffett: bitcoin is FOMO

Bitcoin is zeker niet duurzaam

Doomscenario's 2018

Aan de vooravond van een nieuw jaar valt er weer veel te vrezen. Zerohedge denkt onder meer dat Italiaanse staatsobligatierentes door het dak kunnen gaan, maar somt nog andere zaken op die weinig gunstig zijn voor beleggers.

The @ecb has been the only buyer of Italian government bonds. This will end soon https://t.co/8Xm4KxzU7h pic.twitter.com/TobWAL3528 — zerohedge (@zerohedge) 25 december 2017

De ene opkomende markt is de andere niet

Here's what's in store for emerging markets in 2018 https://t.co/fkUpxASpL2 pic.twitter.com/2vmDCtV5bo — Bloomberg (@business) 26 december 2017

Gemiste kansen

Wat we dit jaar wel hadden moeten hebben. Speciaal voor de liefhebbers van spijtgevoelens en gemiste kansen. Hier de terugblik van Han Dieperink van Rabobank.

Waarin had je in 2017 moeten beleggen, afgezien van bitcoin? https://t.co/ssiTgJGOHl pic.twitter.com/g2Lps5n3mk — RTL Z (@RTLZ) 26 december 2017

Het thema van 2018?

Financiële ongelijkheid slecht voor maatschappij en economische groei

The American dream can be found in Scandinavia and seems to have lost its way in the US. https://t.co/1av8c603vc — V van Nieuwenhuijzen (@ValentijnvN) 26 december 2017

Allerrijksten 1 biljoen dollar rijker in 2017 https://t.co/r9S9yeM7nv pic.twitter.com/yjiRkqVUIT — RTL Z (@RTLZ) 27 december 2017

Quiz mee!

Leuk! De eindejaarsquiz van RTL Z

Dit lazen de bezoekers van IEX profs in 2017 het liefst

Ook zo benieuwd wat professionele beleggers het liefst lazen in 2017? Over bitcoin natuurlijk, maar zeker ook over alternatives, ETF's en de beste duurzame fondsen.