Must read: Cash als veilige haven

Waarde en winstgroei nemen het stokje over van momentum

De afgelopen jaren rendeerden beleggingsmarkten uitstekend, maar dat gaat veranderen, zegt Paras Anand, CIO Equities Europe van Fidelity International. “We komen in een consolidatiefase terecht waarin markten zijwaarts zullen bewegen.”

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de IEX Fonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's) dit beursjaar?

Rendement IEX Fonds 40: +10,50% (YTD)

Rendement Index 20+: +6,99% (YTD)

Dat kan nog lager...

The Dutch #unemployment rate is down to 4.4%, the lowest level since June 2009. #EUROBOOM pic.twitter.com/8dD3tSK6X6 — jeroen blokland (@jsblokland) 21 december 2017

En cash zou wel eens een goede veilige haven kunnen zijn

Beter dan staatsobligaties, zo lijkt het.

Twaalf obligatiegrafieken voor onder de boom

The 12 bond charts of Christmas -#BlueBay’s David Riley reflects on a challenging year for bond fund managers https://t.co/IE4ychGqF2 pic.twitter.com/pw7ypIvi2w — Citywire Selector (@cwselector) 21 december 2017

Daar gaan we dan

Denmark is considering whether to tax bitcoin gains https://t.co/zx7OQzvcTz pic.twitter.com/3CsyEnjwQo — Bloomberg (@business) 21 december 2017

Dat wil ik ook

AFM wijzigt Nrgfo Wft

In de zomer van 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) geconsulteerd. De daarin voorgestelde wijzigingen hangen onder meer samen met de inwerkingtreding van de Europese PRIIPs-verordening (de Verordening). In aanvulling op deze wijzigingen vindt er ook een aantal technische aanpassingen plaats in de Nrgfo, aldus de toezichthouder.

Ook ASR haalt bakzeil in woekerpolisgeschil

ASR moet een groot deel van de zogeheten eerste kosten terugbetalen aan een klant met een zogeheten Waerdye beleggingsverzekering. Dit heeft de Commisse van Beroep van klachteninstituut Kifid gisteren besloten, aldus AMWeb.

Handel in bitcoinfutures op een rij