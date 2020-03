Beleggen na de coronacrash

Column

Marcel Tak legt uit hoe u na de coronacorrectie de gewenste risico-rendementsverhouding kunt implementeren. Bijvoorbeeld met deep in the money puts, waarmee het verwachte dividend van Aegon en RDS nu al te incasseren is.

De laatste week van februari 2020 zal veel beleggers nog lang heugen. Wat aan koerswinst in de maanden daarvoor werd opgebouwd, ging in één week tijd verloren. De koersverliezen van de belangrijkste indices liepen op tot 15%.

De paniek sloeg toe vanwege de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Heel het raderwerk staat stil, als het coronavirus het wil, zo is nu de vrees. U kunt uw hersenen pijnigen of dit daadwerkelijk gebeurt, en zo ja wat dan de exacte (economische) gevolgen zijn en hoe de beurzen hierop (verder) zullen reageren.

Komt u uiteindelijke tot de conclusie dat u beter helemaal uit de markt kan stappen, dan is er een dag daarna mogelijk een medicijn tegen het vijandelijke virus. Dat kan direct het (financiële) wereldbeeld weer doen kantelen. Dat zou vanuit gezondheidsperspectief fantastisch nieuws zijn.

Veranderende marktkarakteristieken

Veel analisten bieden naar aanleiding van de coronacrash geruststellende woorden die met name gericht zijn aan de langetermijnbeleggers. Het is nu de kans om kwaliteitsaandelen tegen een flinke korting te kopen, zo wordt gesteld.

Ik kan mij goed in dit soort adviezen vinden, hoewel het niet gemakkelijk zal zijn precies de juiste aandelen eruit te pikken. Onder deze omstandigheden concentreer ik mij voornamelijk op wat de veranderende marktkarakteristieken voor de (middel)lange termijnbelegger kunnen betekenen.

Die gewijzigde karakteristieken, met name de volatiliteit, hebben grote gevolgen voor de prijsvorming van gestructureerde producten en derivaten. De hoge volatiliteit maken gestructureerde producten met een voorwaardelijke garantie erg goedkoop. Ik wil op mogelijkheden wijzen die aantrekkelijk kan zijn voor beleggers.

Niets is zeker

Eerst besteed ik echter aandacht aan een constructie die niet eens te maken heeft met de volatiliteit, maar met de toegenomen twijfel of het dividend op aandelen van sommige bedrijven de komende jaren wel houdbaar is. Daarbij richt ik mij op Royal Dutch Shell (RDS) en Aegon.

Beide aandelen geven een (verwacht) hoog dividend. RDS keert momenteel circa 1,65 euro aan dividend uit. Op een koers van circa 19,50 euro is dat een dividendrendement van 8,5%. Voor Aegon ligt dat percentage zelfs op 9,8% bij een (verwachte) jaarlijkse uitkering van 30 cent per aandeel.

Als beleggers zeker weten dat het dividend de komende jaren wordt uitgekeerd, is de verleiding wel heel groot in beide aandelen te beleggen. Maar helaas - als het om beleggen gaat, is niets zeker.

Deep in the money puts

U zag hoe coronavrees plots en genadeloos het economische systeem in kruipt en de (financiële) wereld op zijn kop zet. Toch is er een mogelijkheid een deel van het verwachte dividend van beide ondernemingen voor de komende jaren nu al, vooraf, te incasseren.

Daartoe kan de belegger, in plaats van de aandelen aan te kopen, een deep in the money put met een lange looptijd (afloopdatum eind 2024) op de aandelen schrijven. Neem bijvoorbeeld de put optie 40 euro op RDS, eindigend in december 2024.

Het schrijven van deze optie is (bijna) gelijk aan de koop van het aandeel RDS inclusief een deel van het toekomstige dividend! Bij de koers van het aandeel van 19,50 euro wordt voor de optie een bedrag van circa 26,20 euro ontvangen. Dat betekent dat de schrijver van deze optie verplicht kan worden gedurende de looptijd het aandeel RDS te kopen op 40 euro.

Aandelen met korting

Omdat de schrijver een bedrag van 26,20 euro heeft ontvangen, is de feitelijke aankoopprijs slechts 13,80 euro! Dat is een korting van maar liefst 5,70 euro op de actuele koers van het aandeel. Die 5,70 euro is voor het grootste deel een vergoeding voor het gemiste dividend voor de komende vijf jaar.

Immers, als schrijver van de optie heeft u feitelijk een risicopositie in RDS, zonder dat er dividend wordt ontvangen. De premie van 5,70 euro is de compensatie voor dat gemiste dividend. Het maximale verlies op deze geschreven put positie is 13,70 euro (RDS gaat naar een koers van nul), terwijl de winst gemaximeerd is op 26,20 euro (bij een RDS koers van 40 euro in eind 2024). Dat laatste is een scenario waarover de belegger met een dergelijke positie niet zal klagen…

Risicomijdende beleggers kunnen naast de geschreven put 40 optie, de put vijftien op circa 3,30 euro kopen. Per saldo wordt dan op de combinatie 22,90 euro ontvangen.

Putbescherming

Dat betekent dat de belegger virtueel RDS koopt op 17,10 euro. Het verlies kan nooit meer dan 2,10 euro bedragen, vanwege de putbescherming op 15 euro. Dat betekent een maximaal verlies per optieconstructie van 2,10 euro als RDS lager dan vijftien euro noteert eind 2024.

Als RDS niet in koers verandert, dus eind 2024 op 19,50 euro staat, is er toch een winst van 150 euro. Voor elke euro dat RDS eind 2024 hoger noteert, tot aan de koers van 40 euro, wordt 100 euro extra verdiend. Deze put positie geeft in mijn optiek een uitstekende risico-rendement verhouding.

Min of meer eenzelfde constructie kan gemaakt worden met een geschreven put optie van zes euro op het aandeel waarvoor circa vier euro wordt ontvangen. Bij een Aegon koers van 3,07 euro betekent dit feitelijk een aankoopprijs van het aandeel op twee euro.

34% beschermingsniveau

Wilt u profiteren van de hoge actuele volatiliteit, dan zijn er nu mooie mogelijkheden op langlopende Bonus Certificaten op de Eurostoxx50 index. Neem bijvoorbeeld het certificaat met afloopdatum juni 2025 (ISIN:DE000LB163P9), verhandelbaar op de beurs van Frankfurt.

Het certificaat, met een ratio van 1 op 100 ten opzichte van de index, is nu te koop op circa 33 euro. Bij een indexstand van 3330 punten is dat een korting van 1%. Als de Eurostoxx50 index tot en met het einde van de looptijd niet onder de 2250 punten daalt (een marge van 34% ten opzichte van de huidige stand) is de aflossing op 44,50 euro.

Dat zou een rendement van 38%, ofwel 6,25% op jaarbasis betekenen. Indien de index boven de 4450 punten stijgt, wordt volledig geprofiteerd van de extra hoge koers. Natuurlijk mist de belegger het dividend (mogelijk circa 4% per jaar), maar daar staat wel een flinke koersbescherming tegenover.

Let op prijsvorming

Beleggers die een 34% beschermingsniveau nog te laag vinden, kunnen kiezen voor een gelijksoortig certificaat (ISIN: DE000LB163M6), maar dan met een barrière op 1950 punten. De koers is met 33,30 euro ongeveer gelijk aan die van de index (ratio 100) en de marge van 42% is zeer ruim.

Het potentiële bonusrendement is natuurlijk wel lager en ligt op ruim 21%, ofwel 3,7% op jaarbasis. Voor beide certificaten geldt dat als de ondergrens (barrière) wordt doorbroken, de bonusaflossing vervalt en aflossing plaatsvindt op de stand van de index aan het eind van de looptijd.

U kunt voor uzelf het best afwegen hoe te reageren op de beursmalaise. Maar derivaten en gestructureerde producten zijn bij uitstek geschikt om precies de gewenste risico-rendementverhouding te kiezen. Let bij deze producten wel goed op de prijsvorming als er sprake is van hectische koersbewegingen.